Представлен киберспортивный геймпад для PS5. Он почти в четыре раза дороже, чем оригинал

Компания HexGaming представила собственный игровой контроллер для консоли PlayStation 5, который был специально разработан под киберспортивные соревнования.
Геймпад получил название Hex Rival — он был создан на базе DualSense, но имеет кое-какие отличия по сравнению с оригиналом. Помимо другой окраски и отсутствия маркировки на кнопках, на тыльной стороне геймпада Hex Rival расположились две дополнительные кнопки.
Геймпад Hex Rival для PlayStation 5
Фото: bleedingcool.com
У геймпада есть сменные стики разной высоты и формы. Можно переназначить максимум 15 кнопок, включая задние кнопки, или поменять цвет геймпада — всего доступно 18 различных расцветок.
И главное, о цене: контроллер стоит $ 290 или 21 тыс. рублей. Для сравнения, стоимость оригинального геймпада DualSense в трёх базовых цветах (белом, чёрном и красном) составляет 6 тыс. рублей.
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