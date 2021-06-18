Представлен киберспортивный геймпад для PS5. Он почти в четыре раза дороже, чем оригинал

Компания HexGaming представила собственный игровой контроллер для консоли PlayStation 5, который был специально разработан под киберспортивные соревнования.

Геймпад получил название Hex Rival — он был создан на базе DualSense, но имеет кое-какие отличия по сравнению с оригиналом. Помимо другой окраски и отсутствия маркировки на кнопках, на тыльной стороне геймпада Hex Rival расположились две дополнительные кнопки.

Геймпад Hex Rival для PlayStation 5 Фото: bleedingcool.com

У геймпада есть сменные стики разной высоты и формы. Можно переназначить максимум 15 кнопок, включая задние кнопки, или поменять цвет геймпада — всего доступно 18 различных расцветок.

И главное, о цене: контроллер стоит $ 290 или 21 тыс. рублей. Для сравнения, стоимость оригинального геймпада DualSense в трёх базовых цветах (белом, чёрном и красном) составляет 6 тыс. рублей.