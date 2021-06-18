Блогер показал, как выглядит GTA 5 с последними модами на RTX 3090 и в разрешении 8К

Автор канала DubStepZz продолжает тестировать GTA 5 на разных модах. В этот раз он показал, как может выглядеть известная игра от Rockstar, если на неё установить моды NaturalVision Evolved, Real Life Traffic и Ray Tracing Ultra Graphics Mod. Всё это дело было запущено на разрешении 8К и карте GeForce RTX 3090.
Видео опубликовано на YouTube-канале DubStepZz.
Некстген-версия GTA 5 для PlayStation 5 и Xbox Series выйдет 11 ноября. В тот же день в магазинах консолей появится клиент GTA Online. Владельцы PS5 получат от разработчиков специальный бонус — первые три месяца после выхода GTA Online можно будет загрузить совершенно бесплатно по подписке PS Plus.
Разработчики обещают множество технических улучшений, обновлённую визуальную часть и повышенную производительность. Игра должна будет выглядеть намного лучше, а управление — стать намного отзывчивее.
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