Художник перенёс Cyberpunk 2077 на движок Unreal Engine 5

Художник Паскуале Скионти известен тем, что переводит игры на другие движки. В этот раз он фактически перенёс Cyberpunk 2077 на Unreal Engine 5.
Игроки остались в восторге. «Unreal Engine 5 выглядит настолько великолепно, что будет трудно вернуться к более старым играм», — пишет один из них.
«Для созданиях такого видео требуется много терпения, времени и навыков. Теперь с помощью Unreal Engine 5 один художник может воплотить в жизнь замысел всей студии», — написал другой.
Видео опубликовано на YouTube-канале Sciontidesign.
17 июня разработчики выпустили обновление 1.23., которое исправило очередные ошибки и баги. Геймеры обратили внимание на то, что Cyberpunk 2077 вновь добавили в магазин PlayStation. Напомним, Cyberpunk 2077 была снята с продажи в PS Store 17 декабря 2020 года после многочисленных негативных отзывов игроков о постоянных ошибках, багах и серьёзных проблемах со стабильностью. Это произошло спустя семь дней после релиза игры.
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