Художник перенёс Cyberpunk 2077 на движок Unreal Engine 5

Художник Паскуале Скионти известен тем, что переводит игры на другие движки. В этот раз он фактически перенёс Cyberpunk 2077 на Unreal Engine 5.

Игроки остались в восторге. «Unreal Engine 5 выглядит настолько великолепно, что будет трудно вернуться к более старым играм», — пишет один из них.



«Для созданиях такого видео требуется много терпения, времени и навыков. Теперь с помощью Unreal Engine 5 один художник может воплотить в жизнь замысел всей студии», — написал другой.

Видео опубликовано на YouTube-канале Sciontidesign.

17 июня разработчики выпустили обновление 1.23., которое исправило очередные ошибки и баги. Геймеры обратили внимание на то, что Cyberpunk 2077 вновь добавили в магазин PlayStation. Напомним, Cyberpunk 2077 была снята с продажи в PS Store 17 декабря 2020 года после многочисленных негативных отзывов игроков о постоянных ошибках, багах и серьёзных проблемах со стабильностью. Это произошло спустя семь дней после релиза игры.