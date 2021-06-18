Одна из популярных стримерш назвала «стримы в леггинсах» новым киберспортом

На днях мы сообщали о том, что на Twitch набирают популярность стримы в обтягивающей одежде. Стримеры просто лежат на кровати в леггинсах и «лижут» специализированный микрофон.



Естественно, мимо нового тренда не могли пройти личности, не занимающиеся подобными шалостями. Такие как CodeMiko. Это виртуальная стримерша, которая имеет на своём канале более 700 тыс. подписчиков.

Популярные стримеры типа Amourant и Indiefoxx не стесняются нализывать микрофон в прямом эфире по несколько часов в день. Тогда CodeMiko решила подколоть их. Стримерша назвала это новым киберспортом, что не ускользнуло от внимания Reddit. Клип, где она шутит над теми, кто этим занимается, быстро обрёл популярность. И это неудивительно: соревнования по облизыванию микрофонов — это то, что и представить раньше было трудно.

Видео опубликовано на Twitch-канале CodeMiko.

Twitch может запретить трансляции, в которых присутствует контент для взрослых. По идее стримы, где нализывают микрофон, сидя в леггинсах, можно причислить к этой категории. Но подобный контент никто не спешит запрещать, раз он уже более недели успешно присутствует на платформе.