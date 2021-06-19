На Twitch забанили двух популярных стримерш. Вероятно, за стримы в леггинсах

Согласно аккаунту StreamerBans в «Твиттере», который отслеживает блокировки с участием стримеров-партнёров, 19 июня стримерши Amouranth и Indiefoxx были заблокированы на платформе. Причина и срок блокировок неизвестны.

Amouranth Фото: dexerto.com

Возможно, стримерши были заблокированы на 48 или 72 часа. Именно блокировки на двое и трое суток являются самыми популярными на платформе. Согласно StreamerBans, это четвёртый бан для Amouranth и пятый для Indiefoxx.

Вероятно, стримерш заблокировали за нашумевшие ASMR-трансляции в леггинсах. Раньше эта категория стримов была безобидной и не настолько популярной, как сейчас. Но после того, как стримеры начали облизывать микрофоны, лёжа на кровати в обтягивающей одежде, ASMR-трансляции резко взлетели в рейтинге и опередили стримы из джакузи и ванн.

Twitch может запретить трансляции, в которых присутствует контент для взрослых. Вероятно, теперь платформа будет блокировать такие стримы, ведь их можно смело подписать под «сексуально-ориентированный контент».

На Twitch-канал Amouranth подписано 2,5 млн человек. На канале Indiefoxx — почти 1 млн человек.