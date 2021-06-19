На Twitch забанили двух популярных стримерш. Вероятно, за стримы в леггинсах

Согласно аккаунту StreamerBans в «Твиттере», который отслеживает блокировки с участием стримеров-партнёров, 19 июня стримерши Amouranth и Indiefoxx были заблокированы на платформе. Причина и срок блокировок неизвестны.
Amouranth
Фото: dexerto.com
Возможно, стримерши были заблокированы на 48 или 72 часа. Именно блокировки на двое и трое суток являются самыми популярными на платформе. Согласно StreamerBans, это четвёртый бан для Amouranth и пятый для Indiefoxx.
Вероятно, стримерш заблокировали за нашумевшие ASMR-трансляции в леггинсах. Раньше эта категория стримов была безобидной и не настолько популярной, как сейчас. Но после того, как стримеры начали облизывать микрофоны, лёжа на кровати в обтягивающей одежде, ASMR-трансляции резко взлетели в рейтинге и опередили стримы из джакузи и ванн.
Twitch может запретить трансляции, в которых присутствует контент для взрослых. Вероятно, теперь платформа будет блокировать такие стримы, ведь их можно смело подписать под «сексуально-ориентированный контент».
На Twitch-канал Amouranth подписано 2,5 млн человек. На канале Indiefoxx — почти 1 млн человек.
- 19 июня 2021
-
12:36
- 18 июня 2021
-
23:34
-
23:00
-
22:34
-
22:12
-
21:51
-
14:36
-
13:59
- 17 июня 2021
-
23:14
-
22:35
-
18:06
-
14:44
-
13:55
-
00:22
- 16 июня 2021
-
23:56
-
23:33
-
22:44
-
22:22
-
18:12
-
15:28
-
15:11
-
14:45
- 15 июня 2021
-
23:09
-
20:13
-
19:46
-
19:25
-
18:54
-
15:33
-
15:20
-
14:49
-
13:56
-
11:55
-
11:46
-
11:35
-
11:22