Состоялась самая дорогая покупка в истории CS:GO. Двое китайцев отдали за скины $ 775 тыс.

Стример, инсайдер и коллекционер скинов под никнеймом ohnePixel сообщил о самой громкой покупке в истории CS:GO. По сообщению стримера, двое китайских коллекционеров приобрели скин StatTrak AK-47 с четырьмя голографическими наклейками Titan и скин Souvenir AWP Dragon Lore с таким же количеством тех же наклеек за 5 миллионов юаней или $ 775 тыс. Сделка происходила вживую, чтобы избежать обмана с какой-либо стороны.
В начале этого года сообщалось, что один из поклонников игры приобрёл скин AK-47 Case Hardened с четырьмя наклейками команды Titan за $ 150 тыс. Эта покупка была названа самой крупной в истории игры.
Ранее рекорд поставил трейд в июле 2020 года. Тогда коллекционер из Китая приобрел StatTrak Вой приблизительно за $ 100 тыс. Примечательно, что при подсчёте данных сумм трейдеры учитывают исключительно «живые деньги», полученные без принятия во внимание скинов на произведённый обмен.
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