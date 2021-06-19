Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Состоялась самая дорогая покупка в истории CS:GO. Двое китайцев отдали за скины $ 775 тыс.

Состоялась самая дорогая покупка в истории CS:GO. Двое китайцев отдали за скины $ 775 тыс.
Артём Ращупкин
Комментарии

Стример, инсайдер и коллекционер скинов под никнеймом ohnePixel сообщил о самой громкой покупке в истории CS:GO. По сообщению стримера, двое китайских коллекционеров приобрели скин StatTrak AK-47 с четырьмя голографическими наклейками Titan и скин Souvenir AWP Dragon Lore с таким же количеством тех же наклеек за 5 миллионов юаней или $ 775 тыс. Сделка происходила вживую, чтобы избежать обмана с какой-либо стороны.

В начале этого года сообщалось, что один из поклонников игры приобрёл скин AK-47 Case Hardened с четырьмя наклейками команды Titan за $ 150 тыс. Эта покупка была названа самой крупной в истории игры.

Ранее рекорд поставил трейд в июле 2020 года. Тогда коллекционер из Китая приобрел StatTrak Вой приблизительно за $ 100 тыс. Примечательно, что при подсчёте данных сумм трейдеры учитывают исключительно «живые деньги», полученные без принятия во внимание скинов на произведённый обмен.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021