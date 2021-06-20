Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: в самой игре ты сам выберешь, сколько маслин и как часто ловить

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в комментариях на канале TheWolfstalker ответили на претензии игроков. После выхода трейлера многие отмечали «болванистое» поведение искусственного интеллекта. Однако авторы игры решили успокоить фанатов, заявив, что с искусственным интеллектом всё в порядке.
«Для трейлера мы специально выкрутили искусственный интеллект на минимум для максимальной кинематографичности. В самой игре ты сам выберешь, сколько маслин и как часто ловить», — говорят разработчики.
Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X. В день релиза шутер смогут скачать бесплатно все подписчики сервиса Xbox Game Pass. В магазине Steam уже можно сделать предзаказ. Стандартное издание игры обойдётся в 2499 рублей.
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