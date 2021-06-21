Моргенштерн о S.T.A.L.K.E.R. 2: я уже договорился, что буду тестером

Популярный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн рассказал в подкасте Данилы Поперечного, что является фанатом серии S.T.A.L.K.E.R. 2.
«Я очень жду S.T.A.L.K.E.R. 2. Я лютый фанат серии. Я уже договорился, что буду тестером. [...] Может, даже возьмут интеграцию. Берите, берите, я даже скидку дам. Я уже вам рекламу сделал.
[...] Прошёл все дополнения, устанавливал моды. Мы даже на даче играли с братьями двоюродными. Ходили в лес в противогазах с оружием. Респект, GSC», — заявил Моргенштерн в подкасте.
Ранее другой рэп-исполнитель, а также популярный видеоблогер Эльдар Джарахов (2,7 млн подписчиков в «Инстаграме» и 3,5 млн подписчиков на YouTube) признался, что мечтает записать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R. 2.
Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X. В день релиза шутер смогут скачать бесплатно все подписчики сервиса Xbox Game Pass. В магазине Steam уже можно сделать предзаказ. Стандартное издание игры обойдётся в 2499 рублей.
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