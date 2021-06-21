Фанаты «Ведьмака» хотят, чтобы Netflix уволил Генри Кавилла. Всё из-за его девушки

Поклонники «Ведьмака» требуют убрать из сериала Генри Кавилла и заменить его другим актёром. Один из фанатов даже создал петицию с данной просьбой. Причиной возмущения фанатов стала девушка актёра Натали Вискузо. В Сеть попали её старые фото, датируемые 2008 годом, на которых она изображена в темнокожем гриме. Тогда Натали работала репортёром на канале MTV и приняла участие в съёмках репортажа об африканском племени в Намибии.

Темнокожий грим напоминает африканский солнцезащитный крем под названием отджизе. Народ в Намибии использует его для защиты своей кожи в гигиенических целях. Некоторые отмечали в социальных сетях, что отджизе должен иметь консистенцию торта. Вместо этого он выглядит гладким. Кроме того, самым распространённым цветом отджизе является жжёный оранжевый, а не коричневый, как на фотографии. Этот крем — смесь молочного жира и охры. Цвет охры — от светло-жёлтого до коричнево-жёлтого и тёмно-жёлтого.

После того как фанаты разобрались в вопросе (погуглили, что такое отджизе) и создали петицию, то девушка поспешила извиниться:



«Я хотела бы сказать, что мне очень жаль, если эти фото кого-то оскорбили. Они были сделаны в 2008-м для телешоу в Намибии. Племя, в котором я жила, раскрасило мою кожу как часть церемонии инициации и принятия в свою культуру. Я не думала, что это будет оскорбительно, так как на самом деле я была благодарна за то, что они приняли меня», — написала девушка.

На данный момент петицию подписало всего 65 человек. Да и вряд ли Netflix станет увольнять своего ведьмака из-за старых фотографий своей девушки.

Дата релиза второго сезона «Ведьмака» до сих пор держится в секрете. Возможно, её раскроют на предстоящем событии WitcherCon. Оно пройдёт 9 июля. Игроков и фанатов вселенной ожидают развлекательные и интерактивные выступления людей, которые воплотили «Ведьмака» в жизнь.