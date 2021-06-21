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Раны от броска геймпада и укус скорпиона. В США назвали причины травм у игроков

Раны от броска геймпада и укус скорпиона. В США назвали причины травм у игроков
Артём Ращупкин
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Комиссия США по безопасности потребительских товаров опубликовала информацию о самых распространённых травмах, связанных с играми. За медицинской помощью в течение прошлого года обратилось более 13 тысяч американских геймеров. Среди обычных травм в виде падений с кресел или кроватей, либо ран, вызванных броском геймпадом, есть уж совсем необычные. Например, нападение скорпиона с последующим укусом игрока.

Самые распространённые травмы, которые получали американские геймеры:

  • Падения с кровати и кресел.
  • Рваные раны и повреждения, вызванные броском геймпада.
  • Сотрясения мозга.
  • Мигрень и другие головные боли.
  • Боли в груди, шее, спине и запястьях из-за длительной игры.
  • Прищемленные пальцы рук и отдавленные пальцы на ногах.

«Мне пришлось убить двух скорпионов, пробравшихся в мой дом, пока я играл», — пошутил один из прокомментировавших запись в «Твиттере».

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