Раны от броска геймпада и укус скорпиона. В США назвали причины травм у игроков
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Комиссия США по безопасности потребительских товаров опубликовала информацию о самых распространённых травмах, связанных с играми. За медицинской помощью в течение прошлого года обратилось более 13 тысяч американских геймеров. Среди обычных травм в виде падений с кресел или кроватей, либо ран, вызванных броском геймпадом, есть уж совсем необычные. Например, нападение скорпиона с последующим укусом игрока.
Самые распространённые травмы, которые получали американские геймеры:
- Падения с кровати и кресел.
- Рваные раны и повреждения, вызванные броском геймпада.
- Сотрясения мозга.
- Мигрень и другие головные боли.
- Боли в груди, шее, спине и запястьях из-за длительной игры.
- Прищемленные пальцы рук и отдавленные пальцы на ногах.
«Мне пришлось убить двух скорпионов, пробравшихся в мой дом, пока я играл», — пошутил один из прокомментировавших запись в «Твиттере».
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