Раны от броска геймпада и укус скорпиона. В США назвали причины травм у игроков

Комиссия США по безопасности потребительских товаров опубликовала информацию о самых распространённых травмах, связанных с играми. За медицинской помощью в течение прошлого года обратилось более 13 тысяч американских геймеров. Среди обычных травм в виде падений с кресел или кроватей, либо ран, вызванных броском геймпадом, есть уж совсем необычные. Например, нападение скорпиона с последующим укусом игрока.

Самые распространённые травмы, которые получали американские геймеры:

Падения с кровати и кресел.

Рваные раны и повреждения, вызванные броском геймпада.

Сотрясения мозга.

Мигрень и другие головные боли.

Боли в груди, шее, спине и запястьях из-за длительной игры.

Прищемленные пальцы рук и отдавленные пальцы на ногах.

«Мне пришлось убить двух скорпионов, пробравшихся в мой дом, пока я играл», — пошутил один из прокомментировавших запись в «Твиттере».