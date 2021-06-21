Cyberpunk 2077 вернули в PS Store с новой ценой. Теперь игра стоит 3219 рублей

Многострадальная игра от CD Projekt RED вернулась в онлайн-магазин PS Store после полугодичного отсутствия в нём. Sony убрала игру из магазина в декабре 2020 года всего через неделю после выхода из-за многочисленных негативных отзывов игроков и серьёзных проблем со стабильностью.
Теперь же «киберпанк» вновь стала доступна для покупки в PS Store, да ещё и с новой ценой. Приобрести Cyberpunk 2077 на консоли можно за 3219 рублей.
Cyberpunk 2077 стала главным источником мемов, а её релиз отрицательно сказался на акциях польской студии CD Projekt RED. С момента выхода игры акции студии упали на 57%. Компания потеряла 22,6 млрд злотых или $ 6,2 млрд. Британские инвесторы требуют уволить руководителей студии за провал. Они уже отправили письмо совету директоров студии, выразив большое разочарование работой разработчиков за последние 12 месяцев.
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