Художник показал, как бы выглядел Артур Морган из Red Dead Redemption 2 на новых консолях

Художник Хоссейн Диба, время от времени радующий геймеров высококачественными снимками игровых героев, показал, как бы выглядел персонаж игры Red Dead Redemption 2 Артур Морган, если бы игра вышла на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series.
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Видео с реалистичным Артуром Морганом:
Видео опубликовано на YouTube-канале Hossein Diba.
Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев для игр и кино. Ранее он показал, как могли бы выглядеть главные персонажи вселенной Grand Theft Auto — Томми Версетти из Вайс-Сити, Си Джей из Сан-Андреас, Нико Беллик из GTA 4 и Клод из GTA 3, если бы все эти игры вышли сейчас.
После этого турецкий художник создал реалистичные трёхмерные изображения моделей с обложек GTA и показал, как бы могла выглядеть девушка в красном купальнике из GTA 5, брюнетка с обложки Вайс-Сити, модель с обложки GTA 4 и темнокожая девушка с обложки GTA San Andreas.
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