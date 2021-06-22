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Глава Activision Blizzard получит премию в $ 155 млн, несмотря на недовольство акционеров

Глава Activision Blizzard получит премию в $ 155 млн, несмотря на недовольство акционеров
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Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик получит премию в $ 155 млн на фоне всех проблем (из компании ушли 50 сотрудников) и недовольства акционеров. Ранее группа инвесторов считала такие выплаты чрезмерными и хотела пересмотреть размеры вознаграждений для руководства издателя.

Бобби Котик

Бобби Котик

Фото: hollywoodreporter.com

Согласование выплаты заняло две недели. Было проведено голосование, результаты которого оказались позитивными для Котика.

Несмотря на недовольство некоторых акционеров, голоса разделились следующим образом: 46% акционеров выступили за снижение премии, 54% проголосовали за её сохранение в текущем виде.

Котик получил премию за увеличение стоимости акций Activision Blizzard. В апреле 2021 года он продлил контракт с издательством до 2023 года с двукратным понижением зарплаты.

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