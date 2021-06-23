В World of Tanks вышло обновление 1.13. У танкистов появились инструменты защиты от арты

В World of Tanks вышло масштабное обновление 1.13. Разработчики переработали механику осколочно-фугасных снарядов, добавили тактические инструменты для противодействия артиллерии, переработали некоторые машины, доработали карту «Минск» и изменили интерфейс выбора режимов.

Новый игровой режим и баланс

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks. Официальный видеоканал.

Артиллерия и фугасы

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks. Официальный видеоканал.

Ребаланс премиум-техники

Были улучшены три лёгких танка. M41D увеличили максимальную скорость, а также дальность обзора с 390 до 410 метров. У FV1066 Senlac увеличился обзор с 400 до 410 метров, а его оружие стало более точным. T92 получил прибавку к бронепробиваемости как для базового, так и для специального снаряда.



Помимо лёгких танков, были улучшены ТТХ у ПТ-САУ ИСУ-130. У машины увеличилась мощность двигателя, а углы горизонтальной наводки стали более комфортными. Стали лучше и показатели бронепробиваемости.

Ребаланс техники за достижения на глобальной карте

M60 получил более прочную башню, что повысит его эффективность на ближней и средней дистанции. Chieftain/T95 получил более комфортное орудие с улучшенной стабилизацией и уменьшенным временем перезарядки. У КВ-4 Креславского стало больше очков прочности. Двигатель машины стал более мощным, а максимальная скорость увеличилась. Небольшие доработки затронули также ИС-5 и Т23Е3. У обеих машин улучшена стабилизация орудий, а углы склонения советского ТТ увеличены с -5 до -7 градусов.

Ребаланс карты «Минск»

Был снижен уровень воды в реке Свислочь, из-за чего ландшафт в некоторых местах довольно сильно изменился. В некоторых местах разработчики переместили красную линию, обозначающую границу игровой карты. Были убраны некоторые объекты, которые мешали ведению огня.

Изменения интерфейса выбора режимов

В новом интерфейсе выбора режимов будет удобнее выбирать режим. Вместо меню, выпадающего справа от кнопки «В бой!», в игру будет добавлен стандартный полноразмерный экран с отдельными окнами для доступных режимов. Случайные бои и другие режимы, вызывающие большой интерес среди игроков, будут представлены большими окнами. Для постоянных и регулярных режимов окна будут поменьше.

Улучшения интерфейса

Теперь вы сможете видеть количество очков прочности машин союзников и соперников в списке игроков и на мини-карте. Вам также станет проще оценивать ситуацию на поле боя и правильно выбирать момент для атаки или отступления благодаря «командирской камере» и «тактическому обзору». Все модификации можно включить и отключить в настройках во вкладке «Игра».

Прочитать обо всех изменениях в обновлении 1.13 можно по этой ссылке.