В World of Tanks вышло обновление 1.13. У танкистов появились инструменты защиты от арты

В World of Tanks вышло масштабное обновление 1.13. Разработчики переработали механику осколочно-фугасных снарядов, добавили тактические инструменты для противодействия артиллерии, переработали некоторые машины, доработали карту «Минск» и изменили интерфейс выбора режимов.
Новый игровой режим и баланс
Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks. Официальный видеоканал.
Артиллерия и фугасы
Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks. Официальный видеоканал.
Ребаланс премиум-техники
Были улучшены три лёгких танка. M41D увеличили максимальную скорость, а также дальность обзора с 390 до 410 метров. У FV1066 Senlac увеличился обзор с 400 до 410 метров, а его оружие стало более точным. T92 получил прибавку к бронепробиваемости как для базового, так и для специального снаряда.
Помимо лёгких танков, были улучшены ТТХ у ПТ-САУ ИСУ-130. У машины увеличилась мощность двигателя, а углы горизонтальной наводки стали более комфортными. Стали лучше и показатели бронепробиваемости.
Ребаланс техники за достижения на глобальной карте
M60 получил более прочную башню, что повысит его эффективность на ближней и средней дистанции. Chieftain/T95 получил более комфортное орудие с улучшенной стабилизацией и уменьшенным временем перезарядки. У КВ-4 Креславского стало больше очков прочности. Двигатель машины стал более мощным, а максимальная скорость увеличилась. Небольшие доработки затронули также ИС-5 и Т23Е3. У обеих машин улучшена стабилизация орудий, а углы склонения советского ТТ увеличены с -5 до -7 градусов.
Ребаланс карты «Минск»
Был снижен уровень воды в реке Свислочь, из-за чего ландшафт в некоторых местах довольно сильно изменился. В некоторых местах разработчики переместили красную линию, обозначающую границу игровой карты. Были убраны некоторые объекты, которые мешали ведению огня.
Изменения интерфейса выбора режимов
В новом интерфейсе выбора режимов будет удобнее выбирать режим. Вместо меню, выпадающего справа от кнопки «В бой!», в игру будет добавлен стандартный полноразмерный экран с отдельными окнами для доступных режимов. Случайные бои и другие режимы, вызывающие большой интерес среди игроков, будут представлены большими окнами. Для постоянных и регулярных режимов окна будут поменьше.
Улучшения интерфейса
Теперь вы сможете видеть количество очков прочности машин союзников и соперников в списке игроков и на мини-карте. Вам также станет проще оценивать ситуацию на поле боя и правильно выбирать момент для атаки или отступления благодаря «командирской камере» и «тактическому обзору». Все модификации можно включить и отключить в настройках во вкладке «Игра».
Прочитать обо всех изменениях в обновлении 1.13 можно по этой ссылке.
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