Глава ФСБ рассказал о подготовке террористов в сетевых видеоиграх

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в сетевых видеоиграх развернулась целая инфраструктура по подготовке террористов. Российский государственный деятель заявил, что террористы занимаются вербовкой молодёжи в чатах сетевых видеоигр и создают клоны игр с имитацией терактов.
Александр Бортников
Фото: hightech.fm
«В особой группе риска молодёжь, психологическая обработка которой ведётся в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских видеоигр. Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путём включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов», — заявил глава ФСБ на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.
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