Новая часть футбольного симулятора, как сообщают различные источники, будет представлена на выставке EA Play 2021, которая пройдёт 22 июля. Впрочем, некоторые игроки, похоже, уже получили доступ к бете FIFA 22.
Игрок с никнеймом FUTZONECENTRAL выложил изображение рабочего стола консоли, на котором виден значок установленной беты FIFA 22.
Этот же игрок сообщил и размеры беты. По его словам, бета нового футбольного симулятора будет весить на PlayStation 5 — 39 Гб.
Как зарегистрироваться на бета-версию FIFA 22
Бета-версия FIFA 22 будет закрытой, а это значит, что доступ к игре смогут получить только приглашённые разработчиками игроки. Закрытая бета-версия будет доступна на платформах PS4, PS5 и Xbox One. Чтобы получить шанс на участие в бета-тесте, необходимо подписаться на рассылку для получения по электронной почте последних новостей, роликов, предложений и акций.
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