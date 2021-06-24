Журналист обвинил авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 в игнорировании украинских СМИ

Украинский журналист Александр Мамзуренко опубликовал в Facebook пост, в котором обвинил разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в плохом отношении к украинской игровой индустрии. По словам Александра, авторы шутера не ответили ни на один запрос от украинских СМИ.

Сначала он вспомнил про неправильное написание Чернобыля в названии игры:



«В части общества это вызвало справедливое безобразие — такой шанс представить на мировом рынке то самое украинское происхождение игры и в результате все думают, что игра из России».



А далее он указал на игнорирование разработчиками украинского рынка:



«В GSC Game World прислали запросы сразу несколько украинских изданий после выхода трейлера. Ни на одну из этих просьб до сегодняшнего дня не было ответа. Заодно можно взять интервью у российского издания и ответить на вопрос, мучительный для украинской аудитории, даже не сделав ни одного комментария для своих игроков.



Я понимаю, что украинский рынок в глобальном разрезе, может быть, небольшой, но мне сложно представить глобальную компанию с корнями из Швеции, игнорирующую шведские издания. Неприемлемо так относиться к местному рынку — неудивительно, что он настолько неразвитый. Если украинский геймдев не инвестирует в увеличение аудитории, а даже игнорирует существование уже существующего».

После этот Александр связался с PR-менеджером GSC Game World Захаром Бочаровым. Журналист узнал у него следующее:

Украинская локализация будет.

Для Украины установят региональный ценник, который будет ниже глобального и российского в частности.

На запросы украинских СМИ будут лучше реагировать.

Ранее украинские игроки выразили недовольство участием рэп-исполнителя Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2.