The International 10 по Dota 2 не пройдёт в столице Швеции

Valve приняла решение о переносе главного турнира года по Dota 2 из столицы Швеции. Но об этом объявила не сама Valve, а Ассоциация киберспорта Швеции.
«Мы связались с Valve, которая объявила, что не будет проводить The International 10 в Стокгольме. Больше информации появится позже», — сообщил официальный аккаунт федерации в «Твиттере».
Напомним, 22 июня Valve выступила с официальным объявлением, что The International 10 может быть проведён в другой стране. Чемпионат должен был пройти в Стокгольме с 5 по 15 августа этого года.
По словам Valve, им не удалось договориться со шведской спортивной федерацией, чтобы киберспортивный турнир считался элитным спортивным мероприятием. Это бы давало игрокам привилегии при получении виз.
9 июня Valve подала апелляцию, но шведское правительство отклонило её. Тогда 14 июня они обратились к ним с повторной просьбой пересмотреть своё решение, но до сих пор не получили никакого ответа.
- 24 июня 2021
-
15:04
-
14:44
-
13:21
-
00:33
- 23 июня 2021
-
17:06
-
16:44
-
16:26
-
13:10
- 22 июня 2021
-
23:19
-
21:08
-
18:16
-
18:06
-
16:36
-
16:21
-
15:45
-
14:09
-
13:51
-
02:01
- 21 июня 2021
-
23:30
-
14:49
-
14:33
-
13:37
-
13:08
-
11:53
- 20 июня 2021
-
23:53
-
18:30
-
16:44
-
16:15
- 19 июня 2021
-
23:54
-
23:17
-
23:00
-
20:33
-
13:03
-
12:36
- 18 июня 2021
-
23:34