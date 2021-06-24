The International 10 по Dota 2 не пройдёт в столице Швеции

Valve приняла решение о переносе главного турнира года по Dota 2 из столицы Швеции. Но об этом объявила не сама Valve, а Ассоциация киберспорта Швеции.

«Мы связались с Valve, которая объявила, что не будет проводить The International 10 в Стокгольме. Больше информации появится позже», — сообщил официальный аккаунт федерации в «Твиттере».

Напомним, 22 июня Valve выступила с официальным объявлением, что The International 10 может быть проведён в другой стране. Чемпионат должен был пройти в Стокгольме с 5 по 15 августа этого года.



По словам Valve, им не удалось договориться со шведской спортивной федерацией, чтобы киберспортивный турнир считался элитным спортивным мероприятием. Это бы давало игрокам привилегии при получении виз.



9 июня Valve подала апелляцию, но шведское правительство отклонило её. Тогда 14 июня они обратились к ним с повторной просьбой пересмотреть своё решение, но до сих пор не получили никакого ответа.