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The International 2021 не пройдёт в Стокгольме

The International 10 по Dota 2 не пройдёт в столице Швеции
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Valve приняла решение о переносе главного турнира года по Dota 2 из столицы Швеции. Но об этом объявила не сама Valve, а Ассоциация киберспорта Швеции.

«Мы связались с Valve, которая объявила, что не будет проводить The International 10 в Стокгольме. Больше информации появится позже», — сообщил официальный аккаунт федерации в «Твиттере».

Напомним, 22 июня Valve выступила с официальным объявлением, что The International 10 может быть проведён в другой стране. Чемпионат должен был пройти в Стокгольме с 5 по 15 августа этого года.

По словам Valve, им не удалось договориться со шведской спортивной федерацией, чтобы киберспортивный турнир считался элитным спортивным мероприятием. Это бы давало игрокам привилегии при получении виз.

9 июня Valve подала апелляцию, но шведское правительство отклонило её. Тогда 14 июня они обратились к ним с повторной просьбой пересмотреть своё решение, но до сих пор не получили никакого ответа.

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