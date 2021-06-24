Konami представила демо-версию PES 2022

Konami запустила демо-версию PES 2022 без какого-либо официального анонса. Новая часть футбольного симулятора теперь доступна для загрузки на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а также Xbox Series X и S. Чтобы поиграть в PES 2022, не нужна подписка PlayStation Plus или Xbox Live Gold.

Видео опубликовано на YouTube-канале Game Clips And Tips.

Издание Eurogamer выяснило, что эта демо-версия является лишь тестовой версией и её цель — проверить качество онлайн-соединения и подключения к серверам. Все аспекты игры (геймплей, анимация, баланс, графика) находятся в стадии разработки. Стоит отметить, что игра построена на новом движке под названием Unreal. В демо-версии представлено лишь ограниченное количество клубов, таких как «‎МЮ», «‎Бавария», «‎Ювентус» и «‎Барселона».

Несмотря на заявление разработчиков о неготовности игры, фанаты PES остались не в восторге от увиденного. «‎Похоже на игру для PlayStation 3» и «‎разочарование нереальное», — написали игроки под видео.