Microsoft показала Windows 11 и назвала дату выхода операционной системы

Корпорация Microsoft представила новую операционную систему под названием Windows 11 на своей презентации, которая прошла сегодня, 24 июня. Также были названы сроки выхода новой операционки.

На ранее слитых скриншотах можно было заметить, что кнопка «Пуск» сместилась в центр. Верно, теперь она находится в центральной части панели задач. Также Microsoft отказалась от «живых плиток» и округлила углы окон.

Фото: thurrott.com

Фото: thurrott.com

Фото: thurrott.com

Фото: thurrott.com

Фото: thurrott.com

Фото: thurrott.com

Фото: thurrott.com

Фото: thurrott.com

Что ещё нужно знать о Windows 11:

Появилась функция автоматического расположения окон Snap Layouts . Можно разместить окна на рабочем столе, выбрав один из паттернов.

. Можно разместить окна на рабочем столе, выбрав один из паттернов. Из Windows 11 пропадут устаревшие версии браузеров .

. Вернулись виджеты, которые являются информативными и интерактивными элементами системы . В последний раз виджеты были доступны ещё в Windows Vista.

. В последний раз виджеты были доступны ещё в Windows Vista. Свежая операционная система стала легче, быстрее и стабильнее. Она занимает на 40% меньше места на диске, чем Windows 10.

В конце июня Windows 11 протестируют участники бета-теста. А до конца года новая операционка появится на компьютерах обычных пользователей.