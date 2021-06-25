Не ниже Intel 8 поколения и AMD Ryzen 2000. Какие процессоры нужны для Windows 11
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Windows 11 появится до конца этого года в качестве бесплатного обновления для пользователей лицензионной версии Windows 10, но она может не поддерживаться вашим процессором. Для установки новой операционной системы потребуются как минимум процессоры от Intel 8-го поколения и процессоры от AMD моделей Ryzen 2000.
Минимальные системные требования Windows 11
- Процессор: 64-разрядный двухъядерный CPU / 1 ГГц+
- Оперативная память: 4 Гб
- Свободное место на диске: 64 Гб
- Видеоадаптер: совместимый с DirectX 12 и выше
- Дисплей: 9-дюймовый экран с разрешением 1366×768 точек
Поддерживаемые Windows 11 процессоры от Intel
- Intel 8-го поколения (Coffee Lake)
- Intel 9-го поколения (Coffee Lake Refresh)
- Intel 10-го поколения (Comet Lake)
- Intel 11-го поколения (Rocket Lake)
- Intel 11-го поколения (Tiger Lake)
- Intel Xeon Skylake-SP
- Intel Xeon Cascade Lake-SP
- Intel Xeon Cooper Lake-SP
- Intel Xeon Ice Lake-SP
Поддерживаемые Windows 11 процессоры от AMD
- AMD Ryzen 2000
- AMD Ryzen 3000
- AMD Ryzen 4000
- AMD Ryzen 5000
- AMD Ryzen Threadripper 2000
- AMD Ryzen Threadripper 3000
- AMD Ryzen Threadripper Pro 3000
- AMD EPYC 2-го поколения
- AMD EPYC 3-го поколения
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