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Не ниже Intel 8 поколения и AMD Ryzen 2000. Какие процессоры нужны для Windows 11

Не ниже Intel 8 поколения и AMD Ryzen 2000. Какие процессоры нужны для Windows 11
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Windows 11 появится до конца этого года в качестве бесплатного обновления для пользователей лицензионной версии Windows 10, но она может не поддерживаться вашим процессором. Для установки новой операционной системы потребуются как минимум процессоры от Intel 8-го поколения и процессоры от AMD моделей Ryzen 2000.

Минимальные системные требования Windows 11

  • Процессор: 64-разрядный двухъядерный CPU / 1 ГГц+
  • Оперативная память: 4 Гб
  • Свободное место на диске: 64 Гб
  • Видеоадаптер: совместимый с DirectX 12 и выше
  • Дисплей: 9-дюймовый экран с разрешением 1366×768 точек

Поддерживаемые Windows 11 процессоры от Intel

  • Intel 8-го поколения (Coffee Lake)
  • Intel 9-го поколения (Coffee Lake Refresh)
  • Intel 10-го поколения (Comet Lake)
  • Intel 11-го поколения (Rocket Lake)
  • Intel 11-го поколения (Tiger Lake)
  • Intel Xeon Skylake-SP
  • Intel Xeon Cascade Lake-SP
  • Intel Xeon Cooper Lake-SP
  • Intel Xeon Ice Lake-SP

Поддерживаемые Windows 11 процессоры от AMD

  • AMD Ryzen 2000
  • AMD Ryzen 3000
  • AMD Ryzen 4000
  • AMD Ryzen 5000
  • AMD Ryzen Threadripper 2000
  • AMD Ryzen Threadripper 3000
  • AMD Ryzen Threadripper Pro 3000
  • AMD EPYC 2-го поколения
  • AMD EPYC 3-го поколения
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