Не ниже Intel 8 поколения и AMD Ryzen 2000. Какие процессоры нужны для Windows 11

Windows 11 появится до конца этого года в качестве бесплатного обновления для пользователей лицензионной версии Windows 10, но она может не поддерживаться вашим процессором. Для установки новой операционной системы потребуются как минимум процессоры от Intel 8-го поколения и процессоры от AMD моделей Ryzen 2000.

Минимальные системные требования Windows 11

Процессор: 64-разрядный двухъядерный CPU / 1 ГГц+

64-разрядный двухъядерный CPU / 1 ГГц+ Оперативная память: 4 Гб

4 Гб Свободное место на диске: 64 Гб

64 Гб Видеоадаптер: совместимый с DirectX 12 и выше

совместимый с DirectX 12 и выше Дисплей: 9-дюймовый экран с разрешением 1366×768 точек

Поддерживаемые Windows 11 процессоры от Intel

Intel 8-го поколения (Coffee Lake)

Intel 9-го поколения (Coffee Lake Refresh)

Intel 10-го поколения (Comet Lake)

Intel 11-го поколения (Rocket Lake)

Intel 11-го поколения (Tiger Lake)

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

Поддерживаемые Windows 11 процессоры от AMD

AMD Ryzen 2000

AMD Ryzen 3000

AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen Threadripper 2000

AMD Ryzen Threadripper 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

AMD EPYC 2-го поколения

AMD EPYC 3-го поколения