Cyberpunk 2077 потеряла 99% игроков спустя полгода. У The Witcher 3 ситуация лучше

Пиковый суточный онлайн Cyberpunk 2077 на платформе Steam составляет 14 158 человек спустя полгода после релиза. Это всего 1,4% от рекордной цифры в 1 054 388 человек на пике. Таким образом, можно смело говорить, что игра потеряла почти 99% игроков. Впрочем, пользователи не видят в этом ничего удивительного. Во-первых, в игре нет мультиплеера. А во-вторых, первые DLC для игры ожидаются лишь во второй половине года.

У The Witcher 3 дела обстоят куда лучше, хотя игре недавно исполнилось шесть лет. Пиковый суточный онлайн «Ведьмака» составляет 28 555 человек при рекорде в 103 229 человек. Удивительно в этих цифрах только одно, что рекордный онлайн игры намного ниже, чем у Cyberpunk 2077.

21 июня Cyberpunk 2077 вернули в PS Store с новой ценой.