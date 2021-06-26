Блогер показал тропический лес, созданный на движке Unreal Engine 5

Блогер Melhem Sfeir показал тропический лес, созданный на движке Unreal Engine 5 и работающий в режиме реального времени. Локация была продемонстрирована на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070.
Вышеобозначенная карта смогла потянуть эту сцену в 40-50 кадров. Но тут нужно учитывать, что во время сцены не используется технология DLSS, которая значительно повысила бы производительность без потери качества.
Видео опубликовано на YouTube-канале Melhem Sfeir.
«Предметы выглядят хорошо при увеличении и фокусировке крупным планом. А вот пейзаж смотрится как-то не так. Освещение не совсем реалистичное, оно слишком яркое. Я заметил, что за последние несколько лет освещение и отражения в играх стали слишком яркими», — заметил один из пользователей.
Движок Unreal Engine 5 уже доступен для скачивания широкой публике. Так что подобных работ будет становиться всё больше с каждым месяцем.
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