Стали известны возможные игры, которые будут бесплатными в июле для подписчиков PS Plus

Июль уже не за горами, а вместе с ним и новые бесплатные игры, которые подписчики PS Plus смогут скачать на свои консоли. Sony должна официально представить эти игры 30 июня, но представители немецкого онлайн-магазина mydealz.de кажется уже знают, какие это будут игры.



Согласно информации mydealz, бесплатными играми в июле станут Uncharted: Утраченное наследие, WRC 9 и Plague Tale: Innocence.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Да, но тут стоит учитывать тот факт, что данный источник уже несколько раз оказывался прав в своих прогнозах. Правда, спустя некоторое время магазин удалил информацию с бесплатными играми. Либо их просто попросили это сделать, чтобы была хоть какая-то интрига, либо представители площадки ошиблись со своим прогнозом.

Напомним, что в июньскую подборку бесплатных игр вошли такие игры, как Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и Operation: Tango.