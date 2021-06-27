Игрок в CS:GO назвал администраторов FACEIT жадными до денег

Один из игроков в Counter-Strike: Global Offensive под никнеймом godxarte обвинил администраторов FACEIT (независимой платформы для профессиональных соревнований в многопользовательских играх) в жадности. Он аргументировал своё решение тем, что игроки с платной подпиской имеют весомое преимущество над игроками без подписки.

Около года назад FACEIT ввела функцию. Игроки с подпиской получили приоритет при выборе карт в поиске матчей. Этой системой можно было злоупотреблять, но она была ограничена, так как игроки могли выбрать только три карты. Но около месяца назад администраторы выкатили обновление, о котором не рассказали игрокам. Это обновление сняло ограничение на три карты, и теперь игроки с платной подпиской получили мгновенный выбор определённой карты в очереди. Игрок считает, что FACEIT должна вернуться к выбору трёх карт, либо сделать выбор карт доступным только при подписке или позволить неплательщикам выбирать стартовые стороны.



Ещё игрок недоволен тем, что FACEIT ввела свою программу для записи моментов в матче. Программа от NVIDIA под названием Shadowplay перестала работать на FACEIT. Администраторы платформы уверяли игроков в том, что все проблемы с программой были по вине самой NVIDIA. В этом месяце FACEIT представила свою собственную программу под названием Faceit highlights. Чтобы использовать её, игрокам нужно установить клиент FACEIT и делать снимки через него. Клиент имеет как автоматический, так и ручной режим. Но чтобы воспользоваться автоматическим режимом, нужно купить премиум. Ручной режим доступен для всех, но имеет ограничение. Игроки без подписки могут сохранить только пять клипов на весь матч. Или вы можете сохранить больше, но в таком случае сохранены будут только пять последних клипов.



«‎Они выключили Shadowplay, обвинили в этом NVIDIA и вдруг через несколько месяцев выпустили свою собственную копию, которая к тому же хуже и подталкивает к приобретению подписки», — говорит игрок.