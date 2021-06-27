CD Projekt RED: производительность Cyberpunk 2077 стала удовлетворительной

Глава студии CD Projekt RED Адам Кичинский говорит, что производительность Cyberpunk 2077 достигла удовлетворительного уровня спустя полгода после релиза и выпуска патчей, предназначенных для улучшения игры.



По словам Адама, теперь они могут уделить больше внимания улучшению игровых функций и возможностей. Разработчик добавил, что над будущими обновлениями и некстген-версиями трудится около 600 сотрудников.



Пиковый суточный онлайн Cyberpunk 2077 на платформе Steam составляет 14 158 человек спустя полгода после релиза. Это всего 1,4% от рекордной цифры в 1 054 388 человек на пике. Таким образом, можно смело говорить, что игра потеряла почти 99% игроков. Впрочем, пользователи не видят в этом ничего удивительного. Во-первых, в игре нет мультиплеера. А во-вторых, первые DLC для игры ожидаются лишь во второй половине года.