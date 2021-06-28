Автор Minecraft говорит, что его игра «немного умерла»

Автор одной из популярнейших игр прошлого десятилетия Minecraft Маркус Перссон точно знает как подогреть интерес к своей персоне. В своём «Твиттере» он пишет, что его игра умерла.
«Не хочу плохо говорить о мёртвых, но Minecraft немного умерла», — написал он.
Местами это напоминает некую пиар-акцию, о которой мы не узнаем наверняка. Кто-то, конечно, попытался возразить словам разработчика, приводя следующие аргументы: огромная аудитория, невероятно высокий уровень продаж и огромная особенность — игра выступает в качестве образовательного инструмента во многих образовательных учреждениях.
«Если для вас эта игра всё ещё жива — круто. Вот я, например, считаю, что Rocket Arena 3 тоже до сих пор живая», — отреагировал Перссон.
К общему знаменателю это не привело. Толпа подписчиков разделилась по мнениям. Кто-то поддерживал Маркуса, кто-то по-прежнему обвинял его в гомофобии и расизме, а некоторые просто не согласились с ним.
«Последние обновления — полный отстой. Microsoft испортила Minecraft», — пожаловался один из фанатов.
Стоит напомнить, что в 2014 году абсолютные права на Minecraft приобрела корпорация Microsoft, заплатив $ 2,5 млрд. После этой сделки Перссон покинул студию Mojang в статусе долларового миллиардера.
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