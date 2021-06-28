Игрок в League of Legends потратил $ 22 тыс. на безответную любовь

Игрок в League of Legends из Китая (его никнейм не сообщается) подал иск против девушки, которая отказала ему в общении. Причиной иска оказалась сумма в $ 22 тыс., которую парень потратил на подарки для возлюбленной.
Знакомство произошло на платформе по аренде напарников в League of Legends, где он потратил $ 11 тыс., однако последовавшее от него предложение о свидании было отклонено. Китайский игрок решил не останавливаться на этом, начав отправлять девушке подарки. После очередного отказа она и вовсе прекратила какое-либо общение с ним.
Расстроенный отказом геймер обратился за помощью в суд. Однако там признали, что молодой человек отправлял подарки добровольно, а девушка изначально не собиралась их принимать, вследствие чего иск был отклонён.
- 28 июня 2021
-
14:29
-
14:09
-
13:46
-
13:20
- 27 июня 2021
-
23:51
-
23:23
-
23:08
-
21:59
-
19:21
- 26 июня 2021
-
23:54
-
23:38
-
22:51
-
22:45
- 25 июня 2021
-
18:49
-
14:59
- 24 июня 2021
-
22:40
-
22:08
-
21:50
-
20:49
-
15:04
-
14:44
-
13:21
-
00:33
- 23 июня 2021
-
17:06
-
16:44
-
16:26
-
13:10
- 22 июня 2021
-
23:19
-
21:08
-
18:16
-
18:06
-
16:36
-
16:21
-
15:45
-
14:09