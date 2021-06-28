Игрок в League of Legends потратил $ 22 тыс. на безответную любовь

Игрок в League of Legends из Китая (его никнейм не сообщается) подал иск против девушки, которая отказала ему в общении. Причиной иска оказалась сумма в $ 22 тыс., которую парень потратил на подарки для возлюбленной.

Знакомство произошло на платформе по аренде напарников в League of Legends, где он потратил $ 11 тыс., однако последовавшее от него предложение о свидании было отклонено. Китайский игрок решил не останавливаться на этом, начав отправлять девушке подарки. После очередного отказа она и вовсе прекратила какое-либо общение с ним.

Расстроенный отказом геймер обратился за помощью в суд. Однако там признали, что молодой человек отправлял подарки добровольно, а девушка изначально не собиралась их принимать, вследствие чего иск был отклонён.