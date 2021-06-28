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Windows 11 может выйти в октябре

Windows 11 может выйти в октябре
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Журналисты из зарубежного издания The Verge предполагают, что Windows 11 выйдет осенью, 20 октября. Их предположение основывается на том, что эта дата неоднократно появлялась во время недавней конференции, где была представлена новая версия операционной системы.

Windows 11

Windows 11

Фото: The Verge

Windows 11

Windows 11

Фото: The Verge

Cтоит обратить внимание на сообщение, которое появилось в ходе демонстрации работы Teams. Оно засветилось на экране от инженера линейки планшетов Surface Стиви Батича, который желает удачи своему коллеге и пишет, что «не может дождаться октября». Кроме того, на некоторых демонстрационных снимках экрана указана дата 20 октября 2021 года.

Также операционка упоминается в материалах магазина Walmart, где сообщают, что «обновление до Windows 11 будет доступно в октябре 2021 года». Впрочем, представители магазина предостерегают, что эта дата может измениться.

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