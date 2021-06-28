GeForce RTX 3090 не смогла потянуть Crysis 3 в 8К при стабильных 60 кадрах

Блогер с YouTube-канала Testing Games проверил работоспособность видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 в Crysis 3. Игра тестировалась на системе с процессором Intel i9 10900K, материнской платой MSI MPG Z490 GAMING PLUS и оперативной памятью DDR4 объёмом в 32 Гб.



С помощью самой мощной видеокарты нового поколения не удалось добиться стабильных 60 FPS в разрешении 8К. На открытых локациях показатель кадров в некоторых местах падал ниже отметки в 30 кадров, а во время самых сложных экшен сцен со взрывами — до 20 FPS.

В закрытых локациях удавалось достигнуть до 70 FPS, но этот показатель постоянно скакал. В процессе тестирования видеокарте потребовалось около 355 Вт. В самых загруженных сценах она нагревалась до 67 градусов.

Видео опубликовано на YouTube-канале Testing Games.

Crysis 3 — шутер от первого лица в научно-фантастическом сеттинге, разработанный компанией Crytek и выпущенный 19 февраля 2013 года для ПК, Xbox 360 и PlayStation 3. Crysis 3 использует движок CryEngine 3. Действие игры разворачивается спустя 24 года после событий, описанных в Crysis 2.