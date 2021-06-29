Игроки в CS:GO начали троллить друг друга сообщениями о ложных VAC банах

В Counter-Strike: Global Offensive появился новый способ троллинга других игроков. Игроки подделывают VAC баны и отправляют в чат поддельные сообщения о распаковке кейсов.

Команды выглядят вполне реалистично, чтобы на них купиться. Для отправки сообщений о ложных VAC банах нужно воспользоваться следующей командой:

playerradio Radio.WePlanted «name has been permanently banned from official CS:GO servers.»

Один из игроков даже написал скрипт для создания быстрых сообщений.

Фото: reddit

Впрочем, если вы играете в CS:GO уже на протяжении многих лет, то вы заподозрите обман сразу же хотя бы по цвету точек в сообщении. Но игроки сообщают, что этот трюк отлично работает на новичках. Чаще всего при виде таких сообщений игроки пишут в чат: «что за чёрт?».