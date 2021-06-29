Косплеерша из Санкт-Петербурга показала кибер-версию Цири из The Witcher 3

Что, если бы Цири попала в мир будущего? Начинающая косплеерша из северной столицы России Есения Гофман показала это в своём образе.

«Первый фотосет, особенно в косплее, очень захватывающая вещь. Три переноса, пять или шесть переделок ворота с подсветкой, поиски нашивок, покупка и далее порча дорогих материалов. В общем, будни человека, начинающего полноценно заниматься косплеем. Но всё было не зря. Повезло со студией мейкапа, повезло с общительным фотографом, которая наставила на путь истинный, да ещё и свет с собой принесла», — написала она «ВКонтакте».

Как можно узнать из сообщения Есении Гофман, это её первая полноценная работа в косплее. Но если бы мы не знали об этом, то даже не догадались бы. Согласитесь, для дебюта её фотосеты выглядят очень недурно.

Фото: vk.com/climony

Фото: vk.com/climony

Фото: vk.com/climony

Фото: vk.com/climony

Фото: vk.com/climony

Фото: vk.com/climony

Фото: vk.com/climony

Фото: vk.com/climony