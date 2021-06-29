Следующая презентация Sony должна пройти 8 июля. На ней покажут геймплей God of War 2

Согласно различным слухам, 8 июля Sony проведёт презентацию PlayStation Experience, продолжительность которой составит 80-90 минут.

Презентация будет посвящена линейке будущих эксклюзивов, релиз которых запланирован на вторую половину 2021 года и на начало 2022 года. В том числе должны представить Ghost of Ikishima и показать первый полноценный геймплей God of War 2. Об этом сообщил инсайдер под ником Дизи.

Источник не подтвердил, что презентация пройдёт именно 8 июля, но сказал, что о дате проведения мероприятия станет известно в конце текущей недели. Несколько ранних слухов от этого источника подтвердились. Он сделал правильный прогноз на появление игры Final Fantasy VII Remake в мартовском PS Plus, а также угадал, что Horizon Zero Dawn станет бесплатной в апреле.