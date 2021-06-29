Самое дорогое издание S.T.A.L.K.E.R. 2 стоит 30 тыс. рублей

В «М.Видео» стартовали предзаказы на физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока доступны только ПК-версии, на Xbox-версии предзаказ откроется позже.
На сайте разработчиков указаны четыре издания, но в «М.Видео» можно предзаказать только три из них: стандартную, коллекционную и Ultimate-версию.
Стандартное издание продаётся за 2490 рублей. В него вошла сама игра, стилбук со стандартным артом, письмо от разработчиков, набор стикеров, сувенирный пропуск в Зону и набор цифрового контента.
Коллекционное издание можно приобрести за 14 990 рублей. Оно содержит набор из стандартного издания, плюс стилбук с особым артом коллекционного издания, карту Зоны, постер, нашивки, военный жетон, брелок-мультитул с огнивом, артбук, коллекционную фигурку и набор цифрового Deluxe-контента.
Самое дорогое издание (Ultimate-издание) доступно за 29 990 рублей. Оно содержит всё вышеперечисленное выше, а также стилбук с особым артом для Ultimate-издания, лампу-артефакт и сталкерский рюкзак.
Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. Шутер стал временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.
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