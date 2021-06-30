Переиграл в GTA. Пьяный геймер устроил погоню с полицейскими в Иркутске

Водитель автомобиля «ВАЗ» устроил погоню с полицейскими недалеко от Иркутска. Он двигался с включёнными аварийными сигналами, съезжал на обочину и полосу встречного движения. На требования полицейских остановиться он не отреагировал, после чего началась погоня, как в GTA.
Лихач смог доехать до центра Иркутска, после чего свернул в один из дворов, где повредил металлическое ограждение и врезался в забор. После столкновения с препятствием пассажир автомобиля и водитель бросились бежать, но были задержаны сотрудниками полиции.
Автомобилем управлял 26-летний пьяный мужчина без прав. При допросе в патрульной машине водитель рассказал, что вёл себя как участник популярной видеоигры GTA, поклонником которой он и является.
Видео опубликовано на YouTube-канале ВЕСТИ ИРКУТСК.
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