Популярный блогер по CS:GO открыл 4 тысячи кейсов. С них ему выпало 10 редких ножей

Известный блогер Anomaly (более 3 млн подписчиков на YouTube) решил проверить, что он сможет поймать с 4000 кейсов. Он открывал эти кейсы около 20 часов на своей 24-часовой трансляции. Этот стрим частично доказал, что открытие большого количества кейсов, как правило, не слишком хорошая идея.

На открытие такого количества кейсов блогер потратил около $ 40 тыс. или же почти 3 миллиона рублей. С них ему выпало 12 необычайно редких скинов, 33 красных скинов, 113 розовых и 624 фиолетовых. Вероятность выбить красный скин составила менее 0,82%. Розовый скин удалось заполучить в 2,82% случаев. Вероятность выпадения фиолетового скина составила 15,6%.

Из всех этих кейсов блогеру выпало лишь 10 необычайно редких ножей:

Paracord Knife | Urban Masked

Paracord Knife | Blue Steel

Gut Knife | Crimson Web

StatTrak Bayonet

Stiletto Knife | Doppler

M9 Bayonet | Black Laminate

Butterfly Knife | Ultraviolet

M9 Bayonet | Doppler

Hut Knife | Marble Fade

Falchion Knife | Ultraviolet

Видео опубликовано на YouTube-канале voodooLIVE.