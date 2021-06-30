Популярный блогер по CS:GO открыл 4 тысячи кейсов. С них ему выпало 10 редких ножей

Известный блогер Anomaly (более 3 млн подписчиков на YouTube) решил проверить, что он сможет поймать с 4000 кейсов. Он открывал эти кейсы около 20 часов на своей 24-часовой трансляции. Этот стрим частично доказал, что открытие большого количества кейсов, как правило, не слишком хорошая идея.
На открытие такого количества кейсов блогер потратил около $ 40 тыс. или же почти 3 миллиона рублей. С них ему выпало 12 необычайно редких скинов, 33 красных скинов, 113 розовых и 624 фиолетовых. Вероятность выбить красный скин составила менее 0,82%. Розовый скин удалось заполучить в 2,82% случаев. Вероятность выпадения фиолетового скина составила 15,6%.
Из всех этих кейсов блогеру выпало лишь 10 необычайно редких ножей:
- Paracord Knife | Urban Masked
- Paracord Knife | Blue Steel
- Gut Knife | Crimson Web
- StatTrak Bayonet
- Stiletto Knife | Doppler
- M9 Bayonet | Black Laminate
- Butterfly Knife | Ultraviolet
- M9 Bayonet | Doppler
- Hut Knife | Marble Fade
- Falchion Knife | Ultraviolet
Видео опубликовано на YouTube-канале voodooLIVE.
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