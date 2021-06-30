Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Популярный блогер по CS:GO открыл 4 тысячи кейсов. С них ему выпало 10 редких ножей

Популярный блогер по CS:GO открыл 4 тысячи кейсов. С них ему выпало 10 редких ножей
Аудио-версия:
Комментарии

Известный блогер Anomaly (более 3 млн подписчиков на YouTube) решил проверить, что он сможет поймать с 4000 кейсов. Он открывал эти кейсы около 20 часов на своей 24-часовой трансляции. Этот стрим частично доказал, что открытие большого количества кейсов, как правило, не слишком хорошая идея.

На открытие такого количества кейсов блогер потратил около $ 40 тыс. или же почти 3 миллиона рублей. С них ему выпало 12 необычайно редких скинов, 33 красных скинов, 113 розовых и 624 фиолетовых. Вероятность выбить красный скин составила менее 0,82%. Розовый скин удалось заполучить в 2,82% случаев. Вероятность выпадения фиолетового скина составила 15,6%.

Из всех этих кейсов блогеру выпало лишь 10 необычайно редких ножей:

  • Paracord Knife | Urban Masked
  • Paracord Knife | Blue Steel
  • Gut Knife | Crimson Web
  • StatTrak Bayonet
  • Stiletto Knife | Doppler
  • M9 Bayonet | Black Laminate
  • Butterfly Knife | Ultraviolet
  • M9 Bayonet | Doppler
  • Hut Knife | Marble Fade
  • Falchion Knife | Ultraviolet

Видео опубликовано на YouTube-канале voodooLIVE.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021