Авторы The Witcher 3 продают фигурку Геральта, сидящего на Плотве, за 22 тыс. рублей

Разработчики The Witcher 3 из студии CD Projekt RED совместно с компанией Dark Horse Direct показали фигурку Геральта, сидящего верхом на Плотве.
Фигурка сделана из полирезина. Её размеры составляют 17 x 15 x 20 см, а общий вес — почти 7 кг. Данная фигурка обойдётся покупателям в $ 300 или 22 тыс. рублей. Заказы принимаются до 5 августа на сайте Dark Horse Direct.
Ранее авторы The Witcher 3 показали новую фигурку Цири. Дизайн статуэтки выполнен в японском стиле: героиня одета в кимоно и вооружена катаной. Фигурка доступна в магазине авторов игры за 19400 рублей.
В прошлом году CD Projekt RED уже выпускала фигурку Цириллы в японском стиле. Тогда дочь принцессы Цинтры и императора Нильфгаарда держала в руке не ножны, а голову демона. Фигурка продавалась за 21,3 тыс. рублей
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