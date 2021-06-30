Sony назвала бесплатные игры, которые подписчики PS Plus получат в июле 2021 года

Стало известно, какие бесплатные игры подписчики PS Plus получат в июле. Это A Plague Tale: Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 и WWE 2K Battlegrounds.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation Access.
Ранее один из источников сообщал, что в июле игроки получат Uncharted: Утраченное наследие, WRC 9 и A Plague Tale: Innocence. За исключением последней игры все остальные игры оказались неверными.
PlayStation Plus — это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр, позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать ранний доступ к демо-версиям и скачивать бесплатные игры.
Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет 529 рублей, на три месяца — 1399 рублей, на 12 месяцев — 3299 рублей.
- 30 июня 2021
-
20:13
-
17:25
-
16:50
-
16:22
- 29 июня 2021
-
21:46
-
16:57
-
14:54
-
14:22
-
12:55
- 28 июня 2021
-
22:09
-
20:45
-
20:39
-
18:25
-
14:29
-
14:09
-
13:46
-
13:20
- 27 июня 2021
-
23:51
-
23:23
-
23:08
-
21:59
-
19:21
- 26 июня 2021
-
23:54
-
23:38
-
22:51
-
22:45
- 25 июня 2021
-
18:49
-
14:59
- 24 июня 2021
-
22:40
-
22:08
-
21:50
-
20:49
-
15:04
-
14:44
-
13:21