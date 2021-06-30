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Sony назвала бесплатные игры, которые подписчики PS Plus получат в июле 2021 года

Стало известно, какие бесплатные игры подписчики PS Plus получат в июле. Это A Plague Tale: Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 и WWE 2K Battlegrounds.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation Access.

Ранее один из источников сообщал, что в июле игроки получат Uncharted: Утраченное наследие, WRC 9 и A Plague Tale: Innocence. За исключением последней игры все остальные игры оказались неверными.

PlayStation Plus — это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр, позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать ранний доступ к демо-версиям и скачивать бесплатные игры.

Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет 529 рублей, на три месяца — 1399 рублей, на 12 месяцев — 3299 рублей.