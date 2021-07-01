Раскупили за день. Спрос на физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2 в России оказался высоким
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Российские покупатели за сутки раскупили все коллекционные и Ultimate-издания S.T.A.L.K.E.R. 2, сообщает розничная сеть «М.Видео». Магазин совместно с издателем принял решение открыть сбор предварительных заказов на дополнительную партию специальных изданий.
На сайте разработчиков указаны четыре издания, но в «М.Видео» можно было предзаказать только три из них: стандартную, коллекционную и Ultimate-версию.
Стандартное издание продавалось за 2490 рублей. Коллекционное издание можно было приобрести за 14 990 рублей. И самое дорогое издание (Ultimate-издание) обошлось покупателям в 29 990 рублей.
Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. Шутер стал временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.
Новость по темеСамое дорогое издание S.T.A.L.K.E.R. 2 стоит 30 тыс. рублей
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