Раскупили за день. Спрос на физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2 в России оказался высоким

Российские покупатели за сутки раскупили все коллекционные и Ultimate-издания S.T.A.L.K.E.R. 2, сообщает розничная сеть «М.Видео». Магазин совместно с издателем принял решение открыть сбор предварительных заказов на дополнительную партию специальных изданий.

На сайте разработчиков указаны четыре издания, но в «М.Видео» можно было предзаказать только три из них: стандартную, коллекционную и Ultimate-версию.

Стандартное издание продавалось за 2490 рублей. Коллекционное издание можно было приобрести за 14 990 рублей. И самое дорогое издание (Ultimate-издание) обошлось покупателям в 29 990 рублей.



Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. Шутер стал временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.