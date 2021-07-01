Майнеры криптовалют в Китае распродают видеокарты. RTX 3070 можно купить за $ 400

На онлайн-площадке Тайваня было замечено объявление о продаже большого количества новых видеокарт от NVIDIA и AMD. Видеокарты, вероятно, когда-то использовались для добычи криптовалют.



При этом видеокарты продаются по вполне приемлемым ценам. На некоторые из них установлен ценник ниже рекомендованной стоимости. Например, в объявлении можно найти GeForce RTX 3070 за $ 400. Это почти 30 тыс. рублей.



Тот факт, что эти карты использовались для майнинга, должен стать красным сигналом для покупателей. Вряд ли вам понадобится видеокарта, которая работала 24 часа в сутки, семь дней в неделю при высоких температурах.

Сам факт появления этих видеокарт на рынке может свидетельствовать о большем снижении прибыльности криптовалют в Китае. В настоящее время эта страна имеет самый высокий в мире уровень хэширования. Это означает, что китайские майнеры добывают больше криптографических ресурсов, чем кто-либо другой. Однако недавние репрессии от местных властей, направленные против майнинга, могут обвалить рынок криптовалют в этой стране.