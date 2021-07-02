Украинский разработчик украл у Microsoft $ 10 млн и был приговорён к девяти годам тюрьмы

Как сообщает издание Bloomberg.com, украинский разработчик Владимир Квашук, являясь сотрудником Microsoft, украл у компании $ 10 млн. Сделал он это при помощи подарочных карт для Xbox.

Подарочная карта Xbox представляет из себя ключ из 25 символов. Она пополняет кошелёк пользователя в цифровых магазинах Microsoft. Сами карты, конечно, ничего не стоят, но каждый код соответствует сумме в долларах. После этого пользователь может приобретать игры, программное обеспечение и другую продукцию компании.

Таким образом, подарочные карты можно рассматривать как своего рода цифровые деньги. Сегодня существуют онлайн-рынки, где любой желающий может обменять коды от подарочных карт на биткоины, а затем превратить их в реальные деньги. Эти рынки неизбежно привлекают спекулянтов и мошенников, так как сделки могут проводиться анонимно.

Владимир Квашук занимался тестированием покупок в магазинах Microsoft. Его команда сосредоточилась на том, чтобы имитировать покупки в интернет-магазинах Microsoft для поиска ошибок в платёжной системе. Разработчик выяснил, что если оплатить товар специально созданной картой, предоставленной Microsoft, то система завершит транзакцию, но деньги не спишутся. А потом он обнаружил сбой, о котором не сообщил своим начальникам. Он заметил, что при проведении ненастоящих покупок магазин выдавал реальные коды. И тогда его осенило: он мог генерировать практически неограниченное количество кодов, и всё это бесплатно. При этом разработчик получал за год работы в Microsoft зарплату в размере $ 116 тыс.

Квашук начал с малого, генерируя карты Xbox от $ 10 до $ 100. Когда федеральные агенты поймали его два года спустя, то он успел украсть более 150 тыс. подарочных карт стоимостью в $ 10 млн. Он жил на вырученные деньги в доме на берегу озера за $ 1,6 млн, купил автомобиль Tesla Model S за $ 162 тыс. и планировал приобрести лыжное шале, яхту и гидросамолёт. В ноябре прошлого года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Квашук в какой-то момент стал продавать карты в больших объёмах, а помогла ему в этом специально созданная им программа PurchaseFlow.CS. Его махинации с картами приводили к обвалу цен. Но когда цены падали слишком низко из-за большого количества карт на рынке, то Квашук прекращал поставки, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Microsoft заметила колебания цен и начала собственное расследование. Компания выяснила, что на одном из тестовых аккаунтов Квашука была совершена незаконная покупка трёх видеокарт от NVIDIA. В качестве доставки покупатель назвал несуществующий адрес. Четыре недели спустя Microsoft уволила Квашука. В заявлении об увольнении говорилось, что для опытного инженера Квашук допустил слишком много ошибок, присущих новичкам.

Федеральные агенты, которые провели собственное расследование в отношении Квашука после того как Microsoft передала им дело, совершили налёт на его дом. В его доме было найдено несколько компрометирующих улик, таких как ключи от крипто-кошелька, блокноты с информацией о банковских счетах, USB-накопители, набитые украденными кодами, большое количество наличных и список с его будущими инвестициями.

Адвокаты Квашука утверждали, что их клиент не собирался никого обманывать. Он сгенерировал коды подарочных карт, чтобы помочь компании. Мол, чем больше бесплатных подарков Xbox раздаст, тем популярнее будет платформа. Судья и присяжные не приняли это заявление всерьёз и признали разработчика виновным по всем пунктам. Скорее всего, разработчик будет депортирован на Украину после отбытия срока в американской тюрьме до марта 2027 года. Также он должен будет возместить ущерб в размере $ 8,3 млн.