Художник показал, как бы выглядел Джон Марстон из Red Dead Redemption на PS5

Художник Хоссейн Диба известен тем, что осовременивает игровых персонажей из разных вселенных. Ранее он показал, как бы выглядел главный герой Red Dead Redemption 2 Артур Морган, если бы игра вышла на консолях нового поколения. В этот раз он представил современную модель Джона Марстона — главного протагониста первой части Red Dead Redemption.

Фото: instagram.com/hossein.diba

Фото: instagram.com/hossein.diba

Фото: instagram.com/hossein.diba

Фото: instagram.com/hossein.diba

Фото: instagram.com/hossein.diba

Фото: instagram.com/hossein.diba

Фото: instagram.com/hossein.diba

Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев для игр и кино. Ранее он показал, как могли бы выглядеть главные персонажи вселенной Grand Theft Auto — Томми Версетти из Вайс-Сити, Си Джей из Сан-Андреас, Нико Беллик из GTA 4 и Клод из GTA 3, если бы все эти игры вышли сейчас.



После этого турецкий художник создал реалистичные трёхмерные изображения моделей с обложек GTA и показал, как бы могла выглядеть девушка в красном купальнике из GTA 5, брюнетка с обложки Вайс-Сити, модель с обложки GTA 4 и темнокожая девушка с обложки GTA San Andreas.