Mortal Kombat 11 перестанет получать новый контент

Разработчики Mortal Kombat 11 из студии NetherRealm объявили об официальной поддержке игры. Она перестанет получать новый контент, так как авторы решили сосредоточиться на своём следующем проекте.

О какой новой игре говорится в заявлении разработчиков — не сообщается. В мае 2020 года основатель NetherRealm Эд Бун обмолвился, что NetherRealm разрабатывает проект, не связанный со вселенными Mortal Kombat и Injustice.

Игроки недовольны решением. «Неужели вы готовы отказаться от денег, получаемых с DLC? Вы сказали, что игра будет поддерживаться более двух лет. Это так несправедливо по отношению к нам», — написал один из игроков.

«Вы не поддерживали Mortal Kombat 11 с прошлого года. Как бы то ни было, MK 11 была вашей лучшей игрой в истории, и она заслуживала того, чтобы вы добавили ещё нескольких новых персонажей», — напомнил другой игрок.

Mortal Kombat 11 вышла в апреле 2019 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и в Google Stadia. Последнее сюжетное дополнение для игры вышло в мае 2020 года и получило название Aftermath. Вместе с ним появились новая сюжетная глава и три новых бойца — Шива, Фудзин и Робокоп.