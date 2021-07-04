Pro Evolution Soccer может стать условно-бесплатной игрой

Согласно новым слухам, Konami может сделать свой футбольный симулятор условно-бесплатным. Возможно, это произойдёт уже начиная с новой части PES, которая должна выйти этой осенью.

Об этом впервые заявил журналист и стример Энди Робинсон в подкасте на YouTube-канале VGC. В нём Энди сказал следующее: «Konami оживают, и я слышал, что в этом году они собираются изменить Pro Evolution Soccer и перейти на условно-бесплатную модель распространения».

Фанаты серии высокого оценили идею по созданию бесплатного обновляемого игрового сервиса, хотя верится в это с большим трудом. Дело в том, что PES не имеет столько же лицензий, сколько FIFA, и это основная проблема при создании условно-бесплатного сервиса.



В предыдущем слухе на форуме ResetEra говорилось, что PES может быть ребрендирован в eFootball. Инсайдеры обнаружили, что на нескольких логотипах игры отсутствует название PES, но присутствует eFootball.