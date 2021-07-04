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Gambit победила NAVI в финале виннеров на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO

Gambit победила NAVI в финале виннеров на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO
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В финале верхней части сетки на StarLadder CIS RMR 2021 по Counter-Strike: Global Offensive встретились Natus Vincere и Gambit. Команды занимают первые две строчки в мировом рейтинге лучших клубов по CS:GO.

В полуфинале виннеров NAVI обыграла Team Spirit со счётом 2:1, а Gambit расправилась с K23 со счётом 2:0. Команды уже встречались в рамках этого турнира на групповом этапе. Gambit обыграла чёрно-жёлтых по итогам трёх карт.

В том, что сегодняшний матч будет напряжённым, сомневаться не приходилось. NAVI взяла Dust 2 со счётом 16:8, но уступила на Inferno со счётом 12:16. Всё решалось на Mirage. Команды шли вровень на протяжении всей карты, и для выяснения победителя понадобились дополнительные раунды. В овертайме Gambit всё-таки дожала NAVI и взяла Mirage со счётом 19:15.

Gambit прошла в гранд-финал и обеспечила себе как минимум второе место. NAVI отправляется в нижнюю часть сетки, где встретится с Team Spirit. В случае победы чёрно-жёлтые вновь сыграют с Gambit. Победитель турнира получит $ 40 тыс. и 2000 RMR-очков. Следить за результатами можно по этой ссылке.

Состав Natus Vincere

  • Александр s1mple Костылёв
  • Денис electronic Шарипов
  • Илья Perfecto Залуцкий
  • Валерий B1T Ваховский
  • Кирилл Boombl4 Михайлов

Состав Gambit Esports

  • Сергей Ax1Le Рыхторов
  • Абай Hobbit Хасенов
  • Дмитрий sh1ro Соколов
  • Тимофей interz Якушин
  • Владислав nafany Горшков
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