Gambit победила NAVI в финале виннеров на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO

В финале верхней части сетки на StarLadder CIS RMR 2021 по Counter-Strike: Global Offensive встретились Natus Vincere и Gambit. Команды занимают первые две строчки в мировом рейтинге лучших клубов по CS:GO.

В полуфинале виннеров NAVI обыграла Team Spirit со счётом 2:1, а Gambit расправилась с K23 со счётом 2:0. Команды уже встречались в рамках этого турнира на групповом этапе. Gambit обыграла чёрно-жёлтых по итогам трёх карт.

В том, что сегодняшний матч будет напряжённым, сомневаться не приходилось. NAVI взяла Dust 2 со счётом 16:8, но уступила на Inferno со счётом 12:16. Всё решалось на Mirage. Команды шли вровень на протяжении всей карты, и для выяснения победителя понадобились дополнительные раунды. В овертайме Gambit всё-таки дожала NAVI и взяла Mirage со счётом 19:15.

Gambit прошла в гранд-финал и обеспечила себе как минимум второе место. NAVI отправляется в нижнюю часть сетки, где встретится с Team Spirit. В случае победы чёрно-жёлтые вновь сыграют с Gambit. Победитель турнира получит $ 40 тыс. и 2000 RMR-очков. Следить за результатами можно по этой ссылке.

Состав Natus Vincere

Александр s1mple Костылёв

Костылёв Денис electronic Шарипов

Шарипов Илья Perfecto Залуцкий

Залуцкий Валерий B1T Ваховский

Ваховский Кирилл Boombl4 Михайлов

Состав Gambit Esports