Авторы The Witcher 3 показали, как приготовить два блюда из игры

Разработчики The Witcher 3 совместно с сервисом WitcherKitchen показали, как приготовить блюда, вдохновлённые ведьмачьей вселенной.

Печёные овощи от мясника со сливочным соусом и беконом:

Веленский попкорн из гречки:

9 июля пройдёт WitcherCon — онлайн-мероприятие для фанатов вселенной. Разработчики проведут трансляции на официальных каналах Netflix и CD Projekt RED на YouTube и Twitch. Вот что ждёт поклонников «Ведьмака»:

Ранее была названа дата выхода The Witcher: Monster Slayer («Ведьмак: Охотник на чудовищ») — ролевой игры во вселенной «Ведьмака» с дополненной реальностью, которая выйдет на iOS и Android и будет распространяться по условно-бесплатной модели. Поиграть в неё можно будет уже 21 июля.

Видео опубликовано на YouTube-канале The Witcher: Monster Slayer.