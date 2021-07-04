Блогер нашёл новый способ повысить FPS в CS:GO

Блогер под ником caseyfoster нашёл новый способ, как повысить FPS в Counter-Strike: Global Offensive. Некоторым он помог поднять FPS в игре на 7-10 кадров.
Всё сводится к использованию программы Process Lasso. Она идёт с расширением exe. Изначально люди были осторожны, так как боялись, что в программе спрятаны вирусы, но разработчики уверяют, что бояться нечего. Это подтверждают и сами игроки, уже установившие и проверившие её.
После того как вы установите и запустите Process Lasso, необходимо снять галочку с CPU 0 в CPU affinity. Далее установите приоритет ЦП на высокий. После этого установите максимальную производительность Bitsum в профиле мощности приложения. И когда вы всё это сделаете, скачайте скрипт GameBoostHD по этой ссылке. Он оптимизирует CS:GO и фоновые процессы.
По заверению автора, утилиты Process Lasso и GameBoostHD разработал директор по технологиям киберспортивного клуба Team Liquid, который также работает над программой для захвата и записи экрана OBS.
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