Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Блогер нашёл новый способ повысить FPS в CS:GO

Блогер нашёл новый способ повысить FPS в CS:GO
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер под ником caseyfoster нашёл новый способ, как повысить FPS в Counter-Strike: Global Offensive. Некоторым он помог поднять FPS в игре на 7-10 кадров.

Всё сводится к использованию программы Process Lasso. Она идёт с расширением exe. Изначально люди были осторожны, так как боялись, что в программе спрятаны вирусы, но разработчики уверяют, что бояться нечего. Это подтверждают и сами игроки, уже установившие и проверившие её.

После того как вы установите и запустите Process Lasso, необходимо снять галочку с CPU 0 в CPU affinity. Далее установите приоритет ЦП на высокий. После этого установите максимальную производительность Bitsum в профиле мощности приложения. И когда вы всё это сделаете, скачайте скрипт GameBoostHD по этой ссылке. Он оптимизирует CS:GO и фоновые процессы.

По заверению автора, утилиты Process Lasso и GameBoostHD разработал директор по технологиям киберспортивного клуба Team Liquid, который также работает над программой для захвата и записи экрана OBS.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021