Художник показал Dark Souls 3 на движке Unreal Engine 5

3D-художник Бенджамин Роуч воссоздал локацию «Цитадель Фаррона» из видеоигры Dark Souls 3 на движке Unreal Engine 5.
«Хотел посмотреть, на что способны технологии Lumen и Nanite. Я также подправил некоторые текстуры и создал новую листву для растительности. Не хотел тратить на это слишком много времени, а хотел освоиться с ранней версией движка. Не могу дождаться финального релиза», — написал художник.
Фото: artstation.com/artwork/L3NXZ5
Фото: artstation.com/artwork/L3NXZ5
Фото: artstation.com/artwork/L3NXZ5
Фото: artstation.com/artwork/L3NXZ5
Фото: artstation.com/artwork/L3NXZ5
Фото: artstation.com/artwork/L3NXZ5
Фото: artstation.com/artwork/L3NXZ5
Фото: artstation.com/artwork/L3NXZ5
13 мая 2020 года Epic Games официально анонсировала новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала демо в разрешении QuadHD на консоли PlayStation 5. В демо была показана работа новых технологий — Lumen и Nanite. Первая технология отвечает за работу динамического глобального освещения, а вторая показывает в кадре столько геометрии, сколько видит глаз. Чем больше разрешение, тем выше становится детализация.
Движок вышел в ранний доступ только в мае этого года, но разработчикам уже доступно несколько передовых технологий, включая и вышеобозначенные Lumen и Nanite. Ожидается, что финальная версия Unreal Engine 5 будет выпущена в начале следующего года, но Epic Games начнёт использовать новый движок при разработке игр раньше, чем остальные.
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