Бустера и Егора Крида взломали в CS:GO. У них украли скины на 8 миллионов рублей

У популярного блогера Вячеслава Buster Леонтьева и певца Егора Крида украли аккаунты в Steam. Стоимость инвентаря Бустера в Counter-Strike: Global Offensive оценивалась в пять миллионов рублей. У Егора Крида — в три миллиона рублей.
«Не думал, что меня это коснётся, но мне взломали аккаунт с инвентарём на три миллиона рублей. Начнём процесс восстановления и поиск этого сыночка. Не знаю, как теперь играть в CS», — рассказал Егор Крид в «Инстаграме».
«У меня украли Steam-аккаунт, на котором было скинов на пять миллионов рублей. Ну и ладно с этими скинами. Я в Counter-Strike не могу зайти. А вот это реальная проблема», — сообщил Бустер в «Инстаграме».
Бустер и Егор Крид являются давними друзьями. Блогер снялся в новогоднем клипе Крида в декабре 2020 года. Звёздный гость постоянно появляется на его стримах и шоу-матчах по Counter-Strike: Global Offensive.
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