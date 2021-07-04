Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Бустера и Егора Крида взломали в CS:GO. У них украли скины на 8 миллионов рублей

Бустера и Егора Крида взломали в CS:GO. У них украли скины на 8 миллионов рублей
Аудио-версия:
Комментарии

У популярного блогера Вячеслава Buster Леонтьева и певца Егора Крида украли аккаунты в Steam. Стоимость инвентаря Бустера в Counter-Strike: Global Offensive оценивалась в пять миллионов рублей. У Егора Крида — в три миллиона рублей.

«Не думал, что меня это коснётся, но мне взломали аккаунт с инвентарём на три миллиона рублей. Начнём процесс восстановления и поиск этого сыночка. Не знаю, как теперь играть в CS», — рассказал Егор Крид в «Инстаграме».

«У меня украли Steam-аккаунт, на котором было скинов на пять миллионов рублей. Ну и ладно с этими скинами. Я в Counter-Strike не могу зайти. А вот это реальная проблема», — сообщил Бустер в «Инстаграме».

Бустер и Егор Крид являются давними друзьями. Блогер снялся в новогоднем клипе Крида в декабре 2020 года. Звёздный гость постоянно появляется на его стримах и шоу-матчах по Counter-Strike: Global Offensive.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021