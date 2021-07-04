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Российский производитель отечественных процессоров получит 23 млрд рублей инвестиций

Российский производитель отечественных процессоров получит 23 млрд рублей инвестиций
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Производитель отечественных процессоров «Байкал Электроникс» увеличит объём выпуска отечественных процессоров со 130 тыс. до 600 тыс. экземпляров. Для этих целей компания получит инвестиции в размере 23 млрд рублей. Инвестиции будут осуществляться за счёт собственных средств, госсубсидий и заёмного финансирования, сообщает «Коммерсант».

Российские чипы планируют производить не в России, а на тайваньской фабрике TSMС. Планируется выпускать новые процессоры семейства Baikal на архитектуре ARMv9: Baikal M2 для компьютеров и моноблоков, Baikal L для ноутбуков и планшетов, Baikal S2 для систем хранения данных и серверов. Основным заказчиком российских процессоров выступает госсектор.

Ранее корпорация «Ростех» сообщила, что на развитие отечественной микроэлектроники потребуется 798 млрд рублей до 2024 года.

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