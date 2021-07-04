Российский производитель отечественных процессоров получит 23 млрд рублей инвестиций

Производитель отечественных процессоров «Байкал Электроникс» увеличит объём выпуска отечественных процессоров со 130 тыс. до 600 тыс. экземпляров. Для этих целей компания получит инвестиции в размере 23 млрд рублей. Инвестиции будут осуществляться за счёт собственных средств, госсубсидий и заёмного финансирования, сообщает «Коммерсант».
Российские чипы планируют производить не в России, а на тайваньской фабрике TSMС. Планируется выпускать новые процессоры семейства Baikal на архитектуре ARMv9: Baikal M2 для компьютеров и моноблоков, Baikal L для ноутбуков и планшетов, Baikal S2 для систем хранения данных и серверов. Основным заказчиком российских процессоров выступает госсектор.
Ранее корпорация «Ростех» сообщила, что на развитие отечественной микроэлектроники потребуется 798 млрд рублей до 2024 года.
- 4 июля 2021
-
15:01
-
13:07
-
12:45
-
02:20
-
01:50
-
01:22
-
01:03
-
00:33
-
00:11
- 2 июля 2021
-
23:42
-
22:25
-
22:07
-
20:24
-
19:04
- 1 июля 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:56
-
15:08
- 30 июня 2021
-
20:13
-
17:25
-
16:50
-
16:22
- 29 июня 2021
-
21:46
-
16:57
-
14:54
-
14:22
-
12:55
- 28 июня 2021
-
22:09
-
20:45
-
20:39
-
18:25
-
14:29
-
14:09
-
13:46
-
13:20